سعود المعلا يستقبل مدير«مدني أم القيوين» لحصوله على الدكتوراه

المصدر: أم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، في الديوان الأميري المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة الحسن الثاني بالمملكة المغربية.

وهنأ سموه، المقدم الدكتور بن حمضه.. معرباً سموه عن سعادته بتزايد أعداد المواطنين من ناحية التحصيل العلمي العالي نتيجة للاستثمار الدائم في أفراد المجتمع، حيث تسعى حكومة الإمارات على الدوام لتحفيز المواطن كونه أحد أعمدة التطور الحضاري بالدولة.

وحصل المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه على شهادة الدكتوراه من جامعة الحسن الثاني في أطروحة «إدارة التغيير وأثرها على أداء مؤسسات الدولة في الإمارات العربية المتحدة.. وزارة الداخلية نموذجاً». حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري.