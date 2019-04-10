سيف ومنصور وحامد بن زايد يعزون بوفاة منصور آل سالمين

المصدر: العين - وام

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي واجب العزاء بوفاة منصور بن ناصر آل سالمين المنصوري.

وأعرب سموهم خلال زيارتهم أمس لمجلس الروضة الشرقية في مدينة العين عن صادق تعازيهم لأسرة وذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ منصور بن زايد واجب العزاء إلى عبيد محمد آل سالمين المنصوري بوفاة المغفور له ابنه سيف، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء بمنطقة الروضة الشرقية في مدينة العين. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة آل سالمين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.