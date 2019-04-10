سعود القاسمي: رأس الخيمة تفخر بتاريخها الثري وثقافتها الممتدة آلاف السنين

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وفداً من كبار علماء الآثار من متحف القصر الإمبراطوري في الصين لإطلاع سموه على آخر نتائج حملات التنقيب التي قاموا بها في الإمارة بالتعاون مع دائرة الآثار والمتاحف.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إن إمارة رأس الخيمة تفخر بتاريخها الثري وثقافتها الممتدة آلاف السنين.

وأضاف إن التعاون بين متحف رأس الخيمة ومتحف القصر الإمبراطوري العريق لاكتشاف المزيد من الآثار سيساعدنا على تسليط الضوء على هذه الثروة التاريخية.

وأشار إلى العلاقات التجارية المتينة التي تتمتع بها رأس الخيمة مع مختلف بقاع العالم نظراً لموقعها الجغرافي المتميز الذي جعل منها حلقة وصل مهمة بين مختلف طرق التجارة العالمية عبر التاريخ.

وتقدم لو وي نائب مدير متحف القصر الإمبراطوري والوفد المرافق له بالشكر لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على دعمه المستمر للأبحاث الأثرية والتعاون القائم بين المتحف الصيني ودائرة الآثار والمتاحف والذي لم يقتصر على دراسة القطع الأثرية التي تم العثور عليها سابقاً، بل شمل التنقيب أيضاً في مواقع مختلفة وجديدة في رأس الخيمة لاكتشاف تفاصيل الروابط التجارية التاريخية «طريق الحرير» بين الشرق الأقصى والمنطقة وذلك منذ بدء مشروع التعاون في 2107.

وأكد البروفيسور وانج جوانجياو نائب مدير معهد الآثار في متحف القصر الإمبراطوري أن الفريق عثر على العديد من قطع البورسلين من فترة أسرة يوان بين 1271 و1368 مشيراً إلى ندرة هذه القطع التي يوجد منها 300 قطعة فقط حول العالم ما يؤكد أهمية هذا الاكتشاف.

وأضاف إنه على الرغم من ندرة الوثائق التي تبين ذلك لكن بهذه الاكتشافات فإنه يمكن إثبات وجود علاقات تجارية قوية بين المنطقة والصين في تلك الحقبة الزمنية.

وقد أعطى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي موافقته على عرض القطع التي عثر عليها في الإمارة في المتحف الصيني ضمن معرض متخصص يسلط الضوء على العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والصين يقام في وقت لاحق من هذا العام.