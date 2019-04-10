وفد قبيلة الشحوح يزور المعالم التاريخية في العين

المصدر: العين - البيان

زار وفد من أبناء قبيلة الشحوح في رأس الخيمة المعالم التاريخية والتراثية في مدينة العين يرافقهم عبدالله راشد لقيوس الشحي رئيس جمعية الشحوح للتراث الوطني والشاعر علي المخلدي الشحي.

وكان في استقبال الوفد، الإعلامي يوسف المعمري وعبدالله سعيد المعمري وسهيل بن ثعلوب الدرعي والمهندس خالد أحمد قاسم وعدد من الإعلاميين وأبناء مدينة العين.

وتعرف الوفد على تراث المدينة التاريخي وقصر الشيخ زايد القديم والمتحف الوطني وواحات النخيل.

ثم كان للوفد محطة في منزل الإعلامي يوسف المعمري الذي قدم لهم نسخاً من كتاب الشاعر والمؤرخ محمد سيف بن نعيف العامري الذي يستعرض فيه تاريخ قبيلة العوامر وشيوخها.