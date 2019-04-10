لجنة في «الوطني» تناقش سياسة الهيئة العامة للمعاشات

المصدر: دبي - البيان

ناقشت اللجنة المؤقتة لموضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة، محاور الموضوع، بحضور ممثلي الهيئة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: أحمد يوسف النعيمي مقرر اللجنة، وعفراء راشد البسطي، وخالد علي بن زايد الفلاسي، وسالم علي الشحي، ومحمد علي الكتبي.

وقال سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع مع ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مناقشة الآراء والمقترحات التي خرجت بها اللجنة من اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وكذلك مع ممثلي جهات محلية ذات الصلة بموضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتم تبادل وجهات النظر حولها.

لافتاً إلى أن ممثلي الهيئة ردوا بشكل واف وتفصيلي على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، وقاموا بتوضيح العديد من النقاط التي سيكون لها مردود إيجابي وتصب في صالح الوطن والمواطن. وأشار إلى أن اللجنة تناقش موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» ضمن ثلاثة محاور تتضمن:

جهود الهيئة في تطوير سياسة النظم التأمينية في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.

وأضاف الشامسي أن اللجنة بدأت في إعداد تقريرها النهائي حول الموضوع، وأنه سيتم اعتماده في اجتماعها المقبل، تمهيداً لرفعه إلى رئاسة المجلس ومن ثم مناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.