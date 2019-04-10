محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تسعى لتنويع قاعدة علاقاتها المتميزة مع الدول الصديقة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سعي دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى توسيع وتنويع قاعدة علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الصديقة، القائمة على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك الذي يخدم الشعوب وتطلعاتها إلى التنمية والتقدم، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة يسوده الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا في أبوظبي.

وقال سموه إن دولة الإمارات حريصة على دعم الجوانب كافة التي من شأنها تنمية وتطوير العلاقات مع نيجيريا ومد جسور التعاون الفاعل مع هذا البلد الصديق بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه بزيارة رئيس نيجيريا والوفد المرافق له، وأعرب عن تطلعه لأن تسهم في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك لتحقيق مصالحهما المتبادلة.

واستعرض سموه والرئيس محمد بخاري فرص ومقومات تنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية نيجيريا في مختلف القطاعات الحيوية خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

من جانبه أعرب رئيس نيجيريا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات.. مؤكدا حرص بلاده على تطوير تعاونها المشترك مع الدولة في مختلف المجالات بما يدعم جهود التنمية المستدامة والبناء في البلدين.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين من خلال دعم جوانب التعاون كافة بينهما في ظل امتلاك البلدين العديد من المقومات والفرص الواعدة على الصعد التجارية والاستثمارية والصناعية وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين وتخدم مصالحهما المتبادلة.. وأشارا إلى حرصهما المشترك على استمرار تنامي حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات ونيجيريا.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعلي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وفهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

كما حضر اللقاء من الجانب النيجيري، محمد بدارو أبوبكر الحاكم التنفيذي لولاية جيغاوا، وجيفري جيدور أونياما وزير الشؤون الخارجية، وأودما أودو أودما وزير الموازنة والتخطيط الوطني، ومحمد دانسانتا ريمي سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من أعضاء الوفد المرافق للرئيس النيجيري.

* سموه: علاقات الإمارات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون لخدمة الشعوب وتطلعاتها إلى التنمية والتقدم

* الدولة حريصة على تنمية وتطوير العلاقات مع نيجيريا ومد جسور التعاون الفاعل مع البلد الصديق بما يعود بالنفع والخير على البلدين

* الجانبان يؤكدان أهمية دعم جوانب التعاون كافة بينهما في ظل امتلاك البلدين العديد من المقومات والفرص الواعدة على الصعد التجارية والاستثمارية والصناعية