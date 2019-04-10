«محمد بن راشد للإسكان» تستقبل 377 طلب قرض

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أوضحت نورة الخاجة مدير أول بإدارة المنح وقروض الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لـ«البيان» أن مجموع طلبات القروض التي تلقتها المؤسسة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 377 طلباً، شملت قروض البناء، والإيجار الميسر، والمسكن الجاهز، والصيانة والإضافة والإحلال، وشقة سكنية، وشراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة.

3 أشهر

وأضافت أنه في الربع الأول من 2019 استقبلت المؤسسة 274 طلب قرض بناء، و54 قرض مسكن جاهز، و26 قرض صيانة وإضافة وإحلال، و9 قروض لشراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة، و4 قروض للإيجار الميسر، مشيرة إلى أن خدمة قرض مسكن جاهز تتيح للمتعامل شراء مسكن جاهز بدفع قيمة المسكن بالكامل ضمن المشاريع التي تشرف على بنائها المؤسسة.

فيما تتيح خدمة قرض بناء مسكن للمتعامل الحصول على قرض غير ربحي قيمته (750,000) درهم كحد أقصى بغرض بناء مسكن خاص على قطعة الأرض السكنية الممنوحة الخالية مع التعهد بالبناء خلال مدة محددة.

وتابعت الخاجة أن قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال يتيح للمتعامل الحصول على قرض غير ربحي قيمته (300,000) درهم كحد أقصى بغرض صيانة المسكن القائم أو الإضافة عليه أو إحلال الجزئي أو إحلال كلي بقيمة (750,000) درهم كحد أقصى.

وتوفر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مصفوفة ذكية للخدمات الإسكانية، مثل «تطبيق إسكان»، والتي تختصر المدة الزمنية لإصدار الموافقات على الطلبات المقدمة إلى حدود الشهر.

حيث لا يوجد أي قوائم انتظار لدخول طالبي الخدمات الإسكانية، والحصول على الموافقات من اللجان المختلفة المعنية بكل خدمة، ومن شأن هذه المصفوفة تقليل فترة زمن دورة الطلبات المقدمة بشكل كبير، والاستفادة من الإمكانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماته، بما ينعكس على تعزيز سعادة المستفيدين من خدمات المؤسسة.

خدمات ذكية

ويستقبل تطبيق «إسكان» جميع خدمات المنح والقروض الإسكانية والتي تشمل خدمات المنح الخاصة بالأراضي السكنية، والمساعدات المالية، والوحدة السكنية، والصيانة أو الإضافة أو الإحلال، فضلاً عن خدمات قروض البناء والوحدة السكنية، والصيانة أو الإضافة أو الإحلال.

ومن شأن هذه الخدمات أن تتناسب وتطلعات المواطنين وتصورهم واحتياجاتهم، بهدف تحقيق الاستقرار الأسرى، الأمر الذي ينعكس على المجتمع وسعادته. وتحرص المؤسسة بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بحيث تكون مؤتمتة بالكامل، خاصة أن المعاملات الورقية تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد من المتعاملين والموظفين لإنجاز الطلبات المقدمة، وأن هذا التحول الإلكتروني الذي كرسته المؤسسة من خلال إطلاق الخدمات الذكية، رفع كثيراً من أعباء المراجعة والانتظار.

ويمكن للمستفيدين الحصول على إعفاءات من تسديد القروض الإسكانية، حيث أقرت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بعض الحالات التي يمكنها التقدم بطلب إعفاء إلى خدمة العملاء، حيث تُدرس طلباتها بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، بما يفيد إثبات عدم وجود مداخيل أخرى للمستفيد.

حيث يتم تقديم شهادة الراتب، وشهادات صحية، فيما تشمل هذه الحالات المستفيدة، المواطن الذي توقف دخله الشهري أو انخفض، ما أدى إلى عدم قدرته على تسديد أقساط القرض، أو تعرض المستفيد لإصابة ما، جعلته عاجزاً كلياً أو جزئياً، ما أدى إلى خفض مدخوله المادي، أو الإحالة إلى التقاعد، وصولاً إلى وفاة المستفيد وعدم قدرة الورثة على تسديد بقية أقساط القرض.