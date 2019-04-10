بلدية أبوظبي ودائرة التخطيط في عجمان تبحثان تعزيز التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي- البيان

بحثت بلدية مدينة أبوظبي ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل التجارب الناجحة.

جاء ذلك خلال استقبال أحمد فاضل المحيربي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في بلدية مدينة أبوظبي، الشيخ صقر بن فيصل القاسمي مدير إدارة الاستثمارات في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والوفد المرافق له، في إطار حرص الجانبين على تفعيل واستثمار الزيارات المعيارية، والاستفادة من التجارب الناجحة لدى كلا الطرفين وتوظيفها في خدمة المجتمع وتحسين الأداء، والارتقاء بجودة الحياة ودعم التنمية المستدامة.

وقد عرّفت البلدية الوفد الزائر بخدماتها، حيث اطلع الوفد الزائر على عمليات مكتب الاستثمار في بلدية مدينة أبوظبي، وتناول العرض التقديمي أمام الوفد الزائر المشاريع الاستثمارية، وإدارة الأصول الاستثمارية، والأصول القابلة للاستثمار عن طريق عقود المساطحة، أو تشغيل أو تأجير تخصصي، وتناول الاجتماع خصائص الاستثمار في البلدية.

واستعرضت بلدية أبوظبي أهم المشاريع الاستثمارية الواقعة قيد التنفيذ ومنها قناة المقطع، والسوق الشعبي، والسوق المجتمعي في المنهل، وتطوير الأكشاك، ومنازيل القوارب.

كما استعرض الاجتماع السياسة التسويقية التي تنفذها البلدية للترويج لإنجازاتها وخدماتها، وتعزيز التواصل مع المجتمع عبر العديد من الحملات التسويقية والإعلانية والتوعوية.