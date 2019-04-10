«طرق دبي» تبحث التعاون مع أستراليا

المصدر: دبي- البيان

استقبل مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، انستازيا بلاسزوكو الوزير الأول وزيرة التجارة بولاية كوينزلاند الأسترالية، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات ونظيرتها في أستراليا، إلى جانب الاطلاع على المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المرحلة القادمة، وتحديداً في مجال تشغيل الحافلات الكهربائية.

ورحب مطر الطاير بالوزيرة الأسترالية، مشيداً بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط هيئة الطرق والمواصلات بالمؤسسات والشركات الأسترالية العامة في مجال المواصلات العامة والنقل البحري والترخيص.

وقال: «لدينا تعاون جيد مع المؤسسات والشركات الأسترالية العاملة في مجالات المواصلات العامة، وترخيص وتسجيل المركبات، وتدريب السائقين بشقيه النظري والعملي، وأنظمة السلامة المرورية، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات استفادت من التجربة الأسترالية في مجال تشغيل وسائل النقل البحري».

واستعرض الطاير خلال اللقاء جهود الهيئة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتشمل مبادرات وحدات التنقل ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي ذاتي القيادة القادر على نقل شخصين، وأول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة، والمركبة الذكية ذاتية القيادة التي تتسع لعشرة ركاب.

من جانبها، أعربت وزير التجارة بولاية كوينزلاند الأسترالية، عن سعادتها بمشاركة المؤسسات والشركات الأسترالية في تنفيذ مشاريع هيئة الطرق والمواصلات، معربة عن أملها في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الحافلات الكهربائية ووسائل النقل البحري والتنقل الذكي.