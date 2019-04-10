«أبوظبي القضائية» تستشرف مستقبل العمل القانوني

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية؛ بمقرها في مبنى دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل حول «التخطيط واستشراف المستقبل في العمل القانوني والقضائي»، وذلك في إطار سعي دائرة القضاء في أبوظبي نحو تحقيق تغيير نوعي واستثنائي في العمل القانوني والقضائي وصولاً إلى أعلى مستويات الريادة والتميز.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي، أنها تعمل بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، نحو تعزيز الابتكار والتميز المؤسسي واستشراف المستقبل في المجال القضائي، وذلك من خلال تبني استراتيجيات ومنهجيات ومعايير تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء. مشيرة إلى أن تعمل وفق خطة متكاملة تتضمن برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى إعداد كوادر قضائية وطنية متميزة وقادرة على التعامل بفاعلية مع التطورات المتسارعة.

من جهتها، أكدت أكاديمية أبوظبي القضائية، أن الورشة التي أقيمت بحضور أعضاء الهيئة القضائية ومحامي إدارة قضايا الحكومة وعدد من المستشارين القانونيين بالدوائر الحكومية بإمارة أبوظبي، لرسم خريطة سيناريوهات مستقبلية لمجال العمل القانوني والقضائي.