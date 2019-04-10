«مرور رأس الخيمة» تكرّم عدداً من متميّزيها

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرم العقيد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عدداً من موظفي فرع التحقيق وتخطيط الحوادث وفرع حجز المركبات، لتميزهم في العمل وتقديراً لجهودهم في أداء مهامهم، بحضور المقدم محمد عبدالله البحار رئيس قسم المباحث والضبط المروري ومديري الأفرع.

وقال العقيد أحمد الصم بأن المكرمين قد أثبتوا جدارتهم وإخلاصهم في العمل من خلال إنجاز المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، وأكد بأن هذا التكريم يأتي تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تولي اهتماماً لكل العناصر البشرية المنتسبة لها كونهم العناصر الأساسية في عملية التطور والاستدامة من خلال تشجيعهم على بذل مزيد من الجهد والتفاني في كل المهام التي توكل إليهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.