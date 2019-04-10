شرطة دبي تحتفي بالمتطوّعين

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة العلاقات المجتمعية، في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فعالية لتكريم المتطوعين من منتسبي القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تسليط الضوء على جهودهم التي تسعى إلى تحقيق سعادة الناس من خلال تعزيز العمل الأمني والمجتمعي والإنساني، وترسيخ دور العمل التطوعي بين الموظفين، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وإيجاد مبادرات تشجع الأعمال التطوعية وتسهم في توسيعها وشموليتها، والتأكيد الدائم على أهمية دور المتطوعين في إسعاد وتنمية مجتمعاتهم.

وقدم عيسى البدواوي، رئيس فريق نشامى الإمارات، محاضرة شرح فيها محاور تركزت حول أهمية العمل التطوعي كتنمية ذاتية في المجتمعات والمؤسسات الحكومية، وعملية الاستدامة في العمل التطوعي في حياة الفرد، وأهداف العمل التطوعي ونتائجه.