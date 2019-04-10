«كليفلاند أبوظبي» ينجح في استعادة صوت أحد مرضاه

المصدر: أبوظبي - البيان

نجح الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، في مساعدة إماراتي على استعادة صوته بعد سلسلة علاجات مبتكرة .

واكتشف الأطباء أثناء التنظير وجود زائدة لحمية في الأحبال الصوتية عند المريض حسن علي الحمادي، وهو مهندس من دبي يبلغ من العمر 41 عاماً، فقرروا استئصالها جراحياً.

وقال الحمادي: «كنت أبدو دوماً وكأنني أعاني من التهاب حاد في الحلق».

من جهته، قال الدكتور أناستاسيوس هانتزاكوس، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة مدير عيادة الصوت في المستشفى ، إنه تم تطوير نهج شامل لمعالجة اضطرابات الصوت يتضمن الاستئصال الجراحي، ثم متابعة حالة المريض من قبل الجراح والأخصائيين في أمراض النطق واللغة.