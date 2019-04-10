حملات توعية صحية للمنتسبين والمراجعين في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي حملات توعية وتثقيف صحي شاملة لمنتسبيها والمراجعين ضمن احتفاليتها بيوم الصحة العالمي.

ونفذت مديريات «شرطة الظفرة» و«العين» و«المناطق الخارجية» بقطاع الأمن الجنائي والخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات، وبالتنسيق مع سفراء السعادة فعاليات متنوعة مختلفة ركزت على تقديم الفحوص الطبية وعقد محاضرات التوعية.

وأثنى العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، على جهود الجهات المشاركة، وتعاونها في تقديم الخدمات الصحية والإرشادات الوقائية. وتضمنت المشاركة عقد 3 محاضرات طبية، وإجراء فحوص صحية، بالتعاون مع مستشفى المفرق، وركّزت المحاضرة الأولى على «أضرار التدخين»، فيما تناولت الثانية «التوتر الوظيفي وأمراض القولون»، بينما تطرقت الأخيرة إلى فوائد «العلاج الطبيعي».