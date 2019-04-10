عمار النعيمي: الإمارات تدعم المشاريع الصحية

المصدر: عجمان - وام

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين يولون اهتماما كبيرا ويساندون ويباركون كل مبادرة وخطة استراتيجية تخدم تطوير القطاع الخاص والتعليم العالي وتنمية المجال الصحي، ويدعمون تنفيذ أية مشاريع صحية.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد عجمان مستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، حيث أطلق سموه مجموعة دعم الشلل الدماغي في مستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل رسميا كما تفاعل مع أطفال من ذوي الهمم خلال مشاركتهم في الحدث.

وقام سموه ومرافقوه بجولة تفقدية لأقسام المستشفى والذي يضم جميع التخصصات في العلاج الطبيعي والتأهيل وغرف التدريب على الأداء العالي وتقييم وعلاج الاتزان، إضافة إلى منطقة الواقع الافتراضي وعلم النفس العصبي والغرف الحسية ومختبر الحركة والعلاج الطبيعي.

وثمن سموه في ختام الزيارة جهود القائمين في مجمع ثومبي الطبي وجامعة الخليج الطبية ودورها الكبير في تأسيس مجموعة مستشفيات متخصصة تخدم المواطنين والمقيمين وتقدم أفضل أساليب العلاج الحديث في جميع التخصصات والأمراض، إضافة إلى تأهيل الأطباء المواطنين وغيرهم من أبناء المقيمين والحرص على تدريبهم بمهنية لخدمة الوطن وليكونوا النخبة المتميزة من الشباب المواطنين كأطباء مؤهلين.

وأشاد سموه بالتطور في القطاع الصحي في دولة الإمارات ودور القطاع الخاص في هذا التطور وخاصة المؤسسات الأكاديمية الطبية والمؤسسات الصحية العلاجية وتقديمها خدمات ذات مستوى عال واستخدام آخر ما توصل إليه العلم من تقنية ومعدات صحية حديثة .

من جانبه قال أكبر محيي الدين ثومبي نائب رئيس قسم الرعاية الصحية في مجموعة ثومبى إنه من خلال الاحتفال بـ«يوم الصحة العالمي» نؤكد التزامنا بتعزيز الصحة والوعي بين فئات المجتمع .