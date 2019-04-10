إطلاق مبادرات صحية تزامناً مع اليوم العالمي

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حرص الوزارة على إطلاق مبادرات نوعية، وتنفيذ برامج وأنشطة صحية من أجل توعية المجتمع بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية كتناول الغذاء الصحي، وممارسة النشاط البدني.

بالإضافة لنشر التوعية والتثقيف حول أهمية الفحص الدوري الشامل للكشف عن عوامل الخطورة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السمنة وزيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم والسكري.

والذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، بناء على مؤشرات الأجندة الوطنية 2021 لتكون الإمارات من أفضل الدول في الرعاية الصحية، ولفت الرند إلى إعلان الوزارة نتائج المسح الصحي الوطني، لتحديث المؤشرات الصحية الاستراتيجية، المتعلقة بالسكري والكولسترول والسمنة وضغط الدم والمدخنين والرضاعة الطبيعية.

هذا وقد شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دول العالم الاحتفال بيوم الصحة العالمي، حيث قررت منظمة الصحة العالمية مناقشة موضوع «التغطية الصحية الشاملة» خلال احتفالية العام الجاري، تحت شعار «الصحة للجميع»، بتنظيم أنشطة وفعاليات تثقيفية في دبي والإمارات الشمالية، وإجراء فحوصات مجانية لقياس نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومعدل كتلة الجسم في المراكز الصحية والمناطق الطبية ومراكز التسوق وبعض المنتزهات العامة.