الاتحاد الدولي للثلاسيميا يستعرض أحدث الأساليب العلاجية

المصدر: الفجيرة - وام

قالت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، عضوة مجلس إدارة الاتحاد الدولي للثلاسيميا رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا ونائبة الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية العلمية، إن استضافة دولة الإمارات لأعضاء الاتحاد الدولي للثلاسيميا والبالغ عددهم 14 عضواً يعد نقلة نوعية في تاريخ الاتحاد.

حيث إن الاجتماعات الدورية كانت دائماً تقام في المملكة المتحدة لكن اليوم جاء الاختيار على دولة الإمارات تقديراً لدورها البارز في خدمة مرضى الثلاسيميا وإنشاء المراكز المتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في أنحاء الإمارات لتسهل على المرضى من المواطنين والمقيمين بتلقي العلاج الدوري.

وأضافت أن جدول أعمال الاتحاد يغطي جوانب مختلفة لمرض الثلاسيميا وأمراض الدم الأخرى وذلك من أجل مكافحة والحد من انتشار هذا المرض في منطقتنا وفي كل أنحاء العالم وإيجاد الحلول من أجل تقليل عبء هذا المرض على الأسر وعلى نظامنا الاجتماعي، واستعراض آخر التطورات والأساليب العلاجية المتبعة عالمياً واستمرارية تطبيقها في خدمة المرضى، مشيدة بالدور الكبير الذي يقدمه الاتحاد الدولي للثلاسيميا برئاسة بانوس أنجليزوس.

وأكدت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان أهمية البحوث العلمية والخطط المستقبلية التي تخدم مرضى الثلاسيميا في جميع أنحاء العالم وضرورة تعزيز الحملات التوعوية والبرامج الصحية للحد من الإصابة بمرض الثلاسيميا ومواكبة أحدث آليات العلاج وبرامج الحد من انتشار المرض من أجل بناء مستقبل جديد يضم أفضل حلول الرعاية للمرضى محلياً ودولياً.

جاء ذلك خلال ختام الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد الدولي للثلاسيميا الذي انعقد في إماراتي الفجيرة ورأس الخيمة بحضور الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان عضوة مجلس إدارة الاتحاد الدولي للثلاسيميا رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا وبانوس أنجليزوس رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

من جانبه أشاد بانوس أنجليزوس رئيس الاتحاد الدولي للثلاسيميا بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم وتقديم أفضل الخدمات لمرضى الثلاسيميا على أرض الدولة، وبالدور البارز لوزارة الصحة.

كما ثمن الدور الذي يقوم به سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة من خلال مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية لتحسين حياة المرضى.