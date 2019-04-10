«وطني الإمارات» تشارك في المنتدى العربي للتنمية المجتمعية بالمغرب

المصدر: دبي- البيان

شاركت مؤسسة وطني الإمارات في النسخة الثانية للمنتدى العربي للتنمية المجتمعية في المملكة المغربية، الذي ينظمه المركز المغربي للتطوع والمواطنة، تحت شعار «المجتمع المدني شريك رئيسي في التنمية».

ويهدف المنتدى الذي تستمر فعالياته حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، إلى طرح نموذج تنموي جديد في المنطقة العربية، وإثراء التفكير العربي لتحقيق عدالة اجتماعية، وإشراك الكفاءات الشبابية العربية لبناء نموذج تنموي حقيقي تنتفع به الأجيال القادمة.

والتقى وفد مؤسسة وطني الإمارات الذي يضم محمد خليفة المهيري مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق وخالد الحوسني مدير إدارة المنظمات الدولية، مع مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.

وفي هذا الإطار، أكد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن المؤسسة تحرص دائماً على مشاركتها وتواجدها المستمر في المؤتمرات الخارجية العربية والدولية، بما ينسجم ويتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة نحو التطوير، ونقل تجارب العمل الميداني الخاص بالهوية الوطنية الإماراتية وممارسات المواطنة الصالحة.