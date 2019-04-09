الشيخة فاطمة توجه بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الاماراتية "المرأة رمز للتسامح"

المصدر: وام

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الاماراتية هذا العام " المرأة رمز للتسامح ".

وأكدت سموها بهذه المناسبة أن المجتمع الإماراتي متسامح بفطرته وأن المرأة فيه رمز حقيقي للتسامح بما تتحلى به من صبر و حنان و قدرة على تربية النشء و الانجاز في مهام العمل التي توكل إليها في الميادين كافة.

وقالت :" إن ديننا الحنيف أرسى لنا الطريق إلى الرشد والصواب باختياره التسامح أساسا للعيش معا و تقبل الآخر " .. وأكدت أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه كان المعلم الأول لنا على طريق التسامح فبنى قواعد الدولة على أساس من الأخلاق والقيم وسارت على نهجه القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واخوانهم أصحاب السمو حكام الامارات الذين لم يألوا جهدا في سبيل تطبيق نهج المغفور له و إشاعة روح المحبة و التسامح بين الناس.

وأضافت سمو أم الامارات أن دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج متميز في التعايش بين المقيمين على أرضها وقد حظيت بتقدير واحترام المجتمع الدولي وشكلت حالة عالمية متميزة يحتذى بها .. فلدينا تجربة تعايش حقيقي بين مختلف شعوب و ثقافات العالم ".

وأشارت سموها إلى أن التنوع الثقافي مدخل التسامح و التعايش السلمي وبوابة التنمية والتقدم الاقتصادي ويسهم بدوره في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات وتقوية أسس المجتمعات وبناء تحالفات لمستقبل الأجيال .

و قالت إن دولة الإمارات باتت في نظر العالم مثالا للتعايش والتسامح فهي تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية بمختلف ثقافاتها تعيش في وئام وانسجام.. وأضحت كذلك عاصمة عالمية تلتقي حضارات الشرق والغرب على أرضها لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب.

ودعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في ختام تصريحها .. جميع مؤسسات الدولة إلى تكريس شعار " المرأة رمز للتسامح " الذي سيكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الاماراتية هذا العام الذي يصادف 28 أغسطس المقبل و حثت المرأة الاماراتية على المحافظة على نهجها و التمسك بمبادىء الدين الحنيف وعاداتها وتقاليدها وقيمها وأن تعلم أبناءها المحبة والتسامح ليكونوا قدوة لغيرهم من أقرانهم .