«صحة أبوظبي» توجّه بتزويد المرضى بفواتير العلاج والخدمات الطبية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وجهت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، جميع مقدمي الخدمات الصحية في إمارة أبوظبي بتزويد المرضى بفواتير تفاصيل العلاج والخدمات الطبية المقدمة والتكلفة الفعلية، فضلاً عن قيمة التحمل المستحقة على المريض، مشيرة إلى أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مايو المقبل

. وأكد محمد الحاج مدير دائرة تمويل النظام الصحي بالإنابة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص دائرة الصحة أبوظبي على ضمان توفر الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة لكافة سكان الإمارة من خلال رفع الوعي بحقوق وواجبات المرضى المؤمن عليهم، والتكاليف الفعلية للخدمات الصحية التي يحصلون عليها، انطلاقاً من مبدأ المصداقية ومنع ازدواجية تقديم الخدمات الصحية غير الضرورية.

وقال الحاج: «أوعزت دائرة الصحة إلى جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية العاملين في الإمارة إلى تزويد المرضى أو من ينوب عنهم بالفواتير الطبية إلكترونياً من خلال رسالة هاتفية أو عبر البريد الإلكتروني، كما ألزمتهم بضرورة الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع الفواتير المسلمة للمرضى لتكون متوفرة عند طلبها للتدقيق» .