رئيس هيئة أركان الدفاع السنغالية يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زار الفريق السيد شيخ غي رئيس هيئة أركان الدفاع السنغالية أمس، «واحة الكرامة» في إطار زيارته الحالية للدولة.

واستعرض الفريق السيد شيخ غي- الذي كان في استقباله لدى وصوله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي- مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. واستمع رئيس هيئة أركان الدفاع السنغالية إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.