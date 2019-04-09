«نور دبي» تقدم خدماتها لـ27 مليون شخص في العالم

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، أن العمل التطوعي قيمة متجذرة في المجتمع الإماراتي، وفي أساس اللبنة الأولى للدولة، التي مزج فيها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مفاهيم الخير والعمل الإنساني والعطاء.

وقال معاليه إن مؤسسة نور دبي نجحت وخلال وقت قياسي في ترسيخ مكانتها عالمياً، كواحدة من أهم المؤسسات الإنسانية الطبية الرائدة، التي فاق رصيدها الإنساني وإسهاماتها كل حدود التوقعات، ووصل عدد من استفاد من حملاتها المستهدفة مكافحة الإعاقة البصرية ومسبباتها خلال السنوات العشر الماضية منذ انطلاقها في العام 2008، إلى أكثر من 27 مليون شخص يمثلون مختلف الجنسيات والأعراق في شتى بقاع العالم، وذلك خلال عقد من الزمن تكللت سنواته بالنجاح.

وأكد معاليه أن الزائر لأي منطقة من مناطق العالم الممتد سيجد لدولة الإمارات العربية المتحدة بصمتها الإنسانية سواء في مدرسة أو مستشفى أو أعمال خير نافعة للناس أو قوافل إغاثة قدمتها وتقدمها الدولة بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله.

حملة

جاء ذلك خلال تكريم معالي القطامي فريق المتطوعين من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وعددهم 13 موظفاً وموظفة، ممن شاركوا في الحملة الطبية الإنسانية التي نظمتها «مؤسسة نور دبي» في جمهورية بنغلاديش، مؤخراً، والتي استفاد منها أكثر من 5000 من كبار السن المصابين بالمياه البيضاء وغيرها من أمراض العيون وذلك في إطار جهود المؤسسة لمكافحة العمى حول العالم، وبالتزامن مع عام التسامح.

وذكر أن الأيادي البيضاء الممتدة بالخير من الإمارات إلى العالم، هي مصدر فخر لكل إماراتي، كما أن أبناء الدولة المشاركين في هذه الأعمال هم محل اعتزاز، فيما حيا معاليه فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، الذين مثلوا شباب وفتيات الإمارات في القافلة الطبية، إلى جانب قيامهم بأعمال ترميم إحدى المدارس في جمهورية بنغلاديش، إلى جانب الأعمال التطوعية التي عبروا من خلالها عن مفهوم التسامح وقيمة العمل الإنساني.

عطاء

وثمن معاليه الدور المحفز على العطاء الذي يتبناه مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي كان له الأثر الإيجابي البالغ في نفوس الفريق المشارك في قافلة «نور دبي».

وتجدر الإشارة إلى أن «نور دبي» مؤسسة خيرية مختصة بمكافحة العمى أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 2008 لتصبح إحدى المؤسسات الداعمة للاستراتيجية الدولية «الرؤية 2020» التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة مسببات العمى بحلول عام 2020 وتنفذ العديد من البرامج الوقائية والعلاجية وبلغ عدد المستفيدين من برامجها 27 مليون شخص حول العالم.