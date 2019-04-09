«البنية التحتية» توزّع 203 ملكيات مساكن للمواطنين في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكدت المهندسة ابتسام الغويص مدير إدارة الإسكان بوزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة وزّعت خلال 3 أيام 203 ملكيات قرار تملك لمساكن حكومية للمواطنين في أم القيوين.

وذلك من خلال المبادرة التي أطلقتها الوزارة خلال الشهر الماضي بمنطقة الأبرق في أم القيوين بهدف التخفيف على المواطنين وإكمال إجراءات تمليكهم لمساكنهم، والتي أكملوا فيها عاماً دون تكبد عناء مشقة الذهاب إلى مقر الوزارة، مبينة أنه تم استقبال الأهالي المستفيدين من تلك المساكن في خيمة السعادة التي ضربت بمنطقة الأبرق.

كما أن الوزارة عقدت مذكرة تفاهم مع هيئة اتصالات تهدف إلى التيسير عن المواطنين، وخصوصاً كبار المواطنين.

وأضافت مدير إدارة الإسكان بوزارة تطوير البنية التحتية أنه تم إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني للمواطنين الذين راجعوا خلال تلك الأيام ولم يتسلموا ملكياتهم، تناشدهم بضرورة استكمال إجراءاتهم من أوراق ومستندات، والتي أبرزها إنشاء حساب المستفيد، ومن ثم الدخول إلى خدمات الإسكان واختيار خدمة تمليك المساكن الحكومية.

إضافة إلى إرفاق المستندات المطلوبة من خلاصة القيد وجواز السفر وصورة الهوية وصورة من محضر استلام المسكن وصورة أخرى من فاتورة الكهرباء وصورة من حصر الإرث، كما أن خدمة التمليك فقط للمساكن الحكومية التي قد سلّمت قبل عام ومرّ عليها عام من تاريخ التخصيص.

350

يجري الشهر الجاري تسليم ملكيات 350 مسكناً للمواطنين في مجمع عجمان، والذين تسلّموا مساكنهم قبل عام، كما تم عقد ورشة توعية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة حتى ينهوا معاملاتهم في دقائق معدودة ولا يهدروا أوقاتهم، مبينة في الوقت ذاته أن العام المقبل 2020 سوف يكون هناك ربط إلكتروني مع كل الجهات المحلية وهيئات الكهرباء حتى يتمكن المواطنون من استلام ملكياتهم من غير مشقة.