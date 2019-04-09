«العين التعاونية» والبلدية تتفقان على بيع السلع المدعومة في 5 فروع

المصدر: العين - داوود محمد

وقع الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، ونهيان حمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية العين التعاونية، اتفاقية رفع مستوى الخدمة لبيع السلع المدعومة للمواطنين في أفرع جمعية العين التعاونية، حيث سيتم تطبيق الاتفاقية في 5 أفرع كمرحلة أولى، يليها باقي الفروع تدريجياً، ويبدأ تفعيل الاتفاقية من الشهر الحالي، ولغاية 5 سنوات قابلة للتجديد.

وأكد عبد الله الظاهري، مسؤول مراكز توزيع الأغذية، أن هذه الاتفاقية تأتي بهدف تطوير التعاون ودعم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة بين الطرفين بشكل فعّال ومن خلال بيع السلع المدعومة للمواطنين في أفرع الجمعية، كما تسعى البلدية من خلال هذه الاتفاقية لتقديم خدمات متطورة للمتعاملين بتسهيل الحصول على المواد الغذائية في أفرع الجمعية الأقرب لهم وتوفير الوقت و الجهد.

من جانبه أكد نهيان بن حمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس دارة الجمعية أنه من منطلق حرص الجمعية على التعاون مع توجه الحكومة الرشيدة للدعم المتواصل في خدمة الوطن والمواطنين وتوفير جميع الخدمات التسهيلية تم عقد هذه الاتفاقية الخاصة ببيع السلع المدعمة للمواطنين من منافذ البيع الخاصة بالجمعية، حيث تعد جمعية العين التعاونية أكبر سلسلة سوبرماركت بمدينة العين وتقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين متسوق .

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البلدية مستمرة في إصدار البطاقات وتسجيل بيانات المتعاملين الحاليين وتوفير الاشتراطات الخاصة بإصدار البطاقات وتقديم خدمة طلبات الشراء للمواد الغذائية إلى الآن في مراكزها 13 المنتشرة على مستوى المدينة، وتوفير الدعم الفني اللازم للجمعية، كما أن الطلب عبر المنصة الذكية (سمارت هب) سيستمر بتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وهو ما دوره توسعة نطاق توزيع المواد الغذائية على مستوى مدينة العين.