مركز أبحاث مشترك بين جامعة خليفة والمعهد الكوري للتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا «كايست»، مركز بحوث مشتركاً يهدف إلى التركيز على موضوعات الثورة الصناعية الرابعة ومنها المركبات ذاتية الحركة وتقنيات الشحن اللاسلكي وغيرهما من الموضوعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استضافته جامعة خليفة بحضور الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة والدكتور سونغ تشول شين رئيس المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ستيف جريفيث، نائب الرئيس الأول للبحوث في جامعة خليفة.

وأكد الدكتور عارف سلطان الحمادي أن مركز البحوث المشترك بين جامعة خليفة والمعهد الكوري يعكس التطور الكبير في الشراكة العريقة بين الجامعة والمعهد، مشيراً إلى أهمية قطاعي النقل والرعاية الصحية في تقديم نطاق واسع من الابتكارات في مختلف المجالات سريعة التطور التي نشهدها اليوم.

وأكد الحمادي – في تصريحات خاصة لـ «البيان» – أن مركز البحوث الجديد سوف يهتم بإجراء أبحاث علمية حول السيارات ذاتية القيادة وأحدث البحوث العلمية في هذا المجال، مشيراً إلى التركيز على عمليات شحن بالكهرباء عن بعد من دون أسلاك توصيل، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الصناعي والأجهزة الذكية في قطاع الصحة العامة.

وأضاف أن علاقة الجامعة مع المعهد الكوري قديمة وعميقة بدأت ببحوث الطاقة النووية، والبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا «كايست» يعتبر من أهم الجامعات في دولة كوريا وعلى مستوى العالم في هذا المجال.