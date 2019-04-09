بلدية أبوظبي تحوّل 3 حدائق عامة إلى مفتوحة

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

باشرت بلدية مدينة أبوظبي مشروع تحويل بعض الحدائق من حدائق عامة إلى حدائق مفتوحة، وذلك بإزالة الأسوار الخاصة بالحدائق لجعلها مفتوحة أمام الجمهور.

وأشارت البلدية إلى أن المشروع يأتي بهدف المساهمة في إسعاد المجتمع ورفاهيته عبر توفير أفضل المرافق الترفيهية، وأيضاً الارتقاء بالمظهر العام.

وقامت البلدية حتى الآن بإزالة أسوار حديقتي الزعفرانة والعاصمة، كما تعمل حالياً على إزالة سور حديقة الخالدية، وبينت البلدية أن المشروع يراعي عدم الإخلال بمنظومة السلامة في الحدائق، حيث يستبدل الأسوار بالحواجز الطبيعية المعتمدة على الأشجار، بما يضمن سلامة مرتادي الحدائق وخاصة الأطفال.

وأوضحت البلدية، أنها تدرس تطبيق كافة التقنيات الجديدة بعد دراسة جدوى تطبيقها والاستفادة منها عبر التطبيق التجريبي الذي يستغرق نحو العام، ومن ثم اعتمادها على المشاريع المستقبلية كافة.

ويذكر أن البلدية تنفذ خطة خمسية حتى 2023 تستهدف تنفيذ ما يقارب 66 حديقة و53 ساحة منطقة ألعاب في أبوظبي، بحسب الخطة الخمسية المعتمدة للبنية التحتية في أبوظبي، منها 26 مشروعاً رأسمالياً و9 حدائق في مدينة خليفة، و4 حدائق و20 ساحة ألعاب في مدينة محمد بن زايد، وفي مدينة شخبوط 12 حديقة.

بالإضافة إلى 34 حديقة و5 ساحات ألعاب في مناطق البر الرئيس، و7 حدائق و29 ساحة ألعاب في جزيرة أبوظبي، بالإضافة إلى 30 مشروعاً تجميلياً طبيعياً في الحدائق.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد اعتمدت مواصفات الألعاب الذكية وعممتها على جميع مشاريع الحدائق الجديدة ومشاريع إعادة تأهيل الحدائق والمتنزهات الترفيهية، بعد أن عملت على استخدام الألعاب الذكية في كورنيش أبوظبي كمشروع تجريبي، والتي تعمل على تحويل الحركة في ألعاب الأطفال إلى طاقة تستخدم في العديد من الأغراض مثل بث النصائح والتوعية الصوتية وشحن الهاتف، وبث الأغاني الوطنية.