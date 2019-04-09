«طرق دبي» تعيد هيكلة خطوط النقل البحري في الخور

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إجراء تعديلات وتحسينات في شبكة النقل البحري بخور دبي، وذلك في إطار سعيها على تطوير الخدمات وتحقيق الراحة لمستخدمي النقل البحري وبما يتماشى مع الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس».

وتفصيلاً، قال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن إعادة هيكلة خطوط ومحطات النقل البحري في خور دبي، يدخل ضمن خططنا الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة احتياجات مستخدمي وسائل المواصلات البحرية، حيث تم تعديل الخطوط لتصبح أربعة خطوط بدلاً من واحد.

حيث كانت المحطات السابقة هي محطات السيف وبني ياس وسوق دبي القديم والغبيبة، وأضيفت لها محطتا الفهيدي والسبخة، حيث تم استحداث خطين الأول بين محطة السبخة بمنطقة ديرة ومحطة الفهيدي في منطقة بر دبي، لما تحتويه المنطقة من نقاط جذب سياحي وخدمي على الضفتين مثل متحف الفهيدي وسوق الأقمشة القديم وسوق التوابل وميدان بني ياس.

والثاني بين محطة السبخة بمنطقة ديرة ومحطة الغبيبة في منطقة بردبي، وذلك بغرض تعزيز عناصر التكامل في محطة الغبيبة. موضحاً إنه تم زيادة وسائل النقل من 4 عبرات إلى 7 عبرات على الخطوط الجديدة، كما تم تعديل مواعيد تشغيل بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين والأنشطة الموجودة بالمنطقة.

وأضاف أنه تم رفع كفاءة الخط الواصل بين محطتي السيف وبني ياس من خلال تقليل وقت انتظار الركاب بزيادة زمن التقاطر على هذا الخط، وإن إعادة هيكلة خطوط النقل البحري في خور دبي ستسفر عن عدة نتائج إيجابية متوقعة مثل زيادة معدل الرحلات بأكثر من 15 %، وتقليل متوسط زمن الرحلة من 30 دقيقة إلى 11 دقيقة أي بمعدل تحسيني مقداره 61%، وإنه من المتوقع زيادة أعداد الركاب بنسبة 39 %.