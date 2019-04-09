عمار النعيمي يطّلع على نظام بوابة «دار الخير»

المصدر: عجمان - وام

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، على نظام بوابة «دار الخير» الذي يعتبر نظاماً إلكترونياً مرتبطاً آلياً بجميع المؤسسات والجمعيات الخيرية في إمارة عجمان.

واستمع سموه خلال استقباله في مكتبه بديوان الحاكم مريم المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف والقائمين على إعداد بوابة «دار الخير» بحضور عهود شهيل المدير العام لحكومة عجمان الرقمية على ما يتضمنه هذا النظام من أهداف أهمها توحيد وتنظيم جهود العمل الخيري والإنساني داخل الإمارة، بالإضافة لزيادة التنسيق بين المؤسسات الخيرية نفسها.

مرحلة أولى

وتضم المرحلة الأولى من بوابة «دار الخير» ثلاث مؤسسات خيرية هي: مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية، أما المرحلة الثانية فمن المتوقع أن تشمل جميع المؤسسات الخيرية العاملة بالإمارة.

ويوفر النظام مجموعة متنوعة من التقارير ومؤشرات الأداء عن نشاط العمل الخيري والإنساني بإمارة عجمان.

ودعا سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى استكمال إعداد النظام وإضافة كافة الهيئات والمؤسسات الخيرية في الإمارة للنظام، ووضع آلية لمعرفة عمل تلك الهيئات من حيث البيانات الإحصائية وتوزيع المساعدات على المعوزين ومساعدة المحتاجين، والتعرف على سير المساعدات الخيرية.

ووجه سموه القائمين على إعداد نظام بوابة «دار الخير» بضرورة الإسراع من الانتهاء من إعداد النظام والبرامج الخاصة به لتعميمه على الجمعيات والعمل به بما يسهم في تنمية العمل الخيري والإنساني في الإمارة، والسعي لبذل المزيد من الجهود وطرح الأفكار والمقترحات الجديدة التي تدعم الفئات المستفيدة وتعزز الشراكات المجتمعية.