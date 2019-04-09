صحة دبي تستخدم مواد مشعة لتشخيص سرطانات الثدي والبروستاتا

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكدت الدكتورة بتول عيسى البلوشي استشاري الطب النووي والتصوير الجزيئي ورئيسة قسم الطب النووي في مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة استحداث عيادة خاصة بالطب النووي لاستقبال المرضى المحولين من القطاعات الطبية المختلفة من داخل وخارج الدولة.

كما تم استحداث خدمات تشخيصية جديدة باستخدام مواد مشعة جديدة فيما يخص تشخيص سرطانات الثدي والبروستاتا، والعمل جار على توسعات جديدة في قسم الطب النووي مع استحداث تقنيات التصوير الجزيئي باستخدام الفلورين المشع بما يتواكب مع أحدث التقنيات العالمية، كما تم إدخال تقنيات حديثة باستخدام الجاما كاميرا وقريباً التصوير الجزيئي لقسم الطب النووي.

خدمات

وقالت الدكتورة بتول البلوشي في تصريحات خاصة إن قسم الطب النووي يقدم خدمات طبية تشخيصية وعلاجية لما يقارب 4000 مريض سنوياً من منطقة الخليج وآسيا وأفريقيا، موضحة على هامش الدورة التدريبية التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومركز دبي للطب النووي بعد اعتماده كأول مركز على مستوى الشرق الأوسط لتدريب الأطباء للحصول على شهادة زمالة الطب النووي واستقبال الفعاليات التدريبية للوكالة الذرية للطاقة الذرية في قسم الطب النووي بمستشفى دبي.

حيث يشارك في الدورة التدريبية المقامة حالياً 12 طبيباً من الدول العربية والآسيوية، أن مركز التصوير الجزيئي في هيئة الصحة ينظم برنامجاً تدريبياً لعلاج الأطفال بالنظائر المشعة باستخدام تقنيات وكاميرات هجينة حديثة في مجال زمالة الطب النووي، حيث سيحصل المشاركون في الدورة على شهادة معتمدة من الوكالة الدولية إضافة إلى 17 ساعة معتمدة من هيئة الصحة.

وتقام دورة الزمالة التدريبية بإشراف الدكتورة بتول البلوشي استشاري للطب النووي ومنسق الوطني للبرامج التدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للطب النووي في هيئة الصحة.

تنسيق

وأضافت: «تم التنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني والممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وهيئة الصحة لرعاية هذه الفعالية، تماشياً مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الصحة بدبي عام 2015 لاعتماد مركز دبي للطب النووي كمركز تدريب معتمد للعاملين في مجال الطب النووي والعلاج بالنظائر المشعة».

وأوضحت أن البرنامج التدريبي يشمل عرض ومناقشة بروتوكولات التصوير والنظائر المشعة الخاصة بالفحوصات النووية للأطفال والتصوير الجزيئي وكذلك التدريب العملي ومحاضرات تضم العديد من الفحوصات المستخدمة في المجال، حيث تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجموعة واسعة من أنشطة التعليم والتدريب. وتشمل دورات تدريبية وورش عمل، وبرامج زمالات متصلة بمختلف المواضيع المرتبطة بالطب النووي.

كوادر

كما أفادت بأن الدورة تهدف إلى إعداد الكوادر المشاركة في مجال الفحوصات التشخيصية والعلاجية بالنظائر المشعة للطب النووي للأطفال، وأن مركز دبي يعتبر من المراكز الرائدة في مجال الخدمات التشخيصية.

حيث يشارك في التدريب عدد من الكوادر الطبية والفنية والتمريض العاملين في المركز، مشيرة إلى أن عملية تحضير المريض والمادة المشعة في مختبرات متطورة لا يقدر عليها سوى متخصصين ممن درسوا ودربوا تدريباً مكثفاً على العمل في مجال الطب النووي.

وانتهت إلى أن الطب النووي للأطفال يبين تأثير أي خلل في أعضاء الجسم ومدى تأثير المرض على وظائف هذه الأعضاء كما أنه سيستخدم في تشخيص الأورام السرطانية وتحديد أماكن انتشارها بدقة وتدخل في تشخيص عدد كبير من الأمراض ومتابعة علاجها.