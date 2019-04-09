سيف بن زايد: «أوسمة الإمارات» تعبير عن اعتزاز قائدٍ بأبنائه وفخر وطنٍ بمواطنيه

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبناء الوطن المخلصين تعبير عن اعتزاز قائدٍ بأبنائه وفخر وطنٍ بمواطنيه، وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:

«سيدي بو خالد يكرم جهود المخلصين من أبناء الوطن الذين بذلوا في ساحات الواجب الوطني والعمل الإنساني فكانت «أوسمة الإمارات» تعبيراً عن اعتزاز قائدٍ بأبنائه وفخر وطنٍ بمواطنيه. ويكرم سموه خريجات الدورة الأولى للإطفائيات».