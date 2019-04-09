محمد بن خليفة ونهيان بن مبارك والشيوخ يعزون في وفاة منصور آل سالمين

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان والشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان مساء أمس واجب العزاء بوفاة المغفور له منصور بن ناصر آل سالمين المنصوري.

وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الروضة الشرقية بمدينة العين. وأعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لشقيقي الفقيد مبارك بن ناصر ومحمد بن ناصر وإلى أنجال الفقيد «خليل وسرور ومحمد» وأسرة آل سالمين المنصوري والأهل والأقارب، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان والشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ أحمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان والشيخ محمد بن نهيان بن حمدان آل نهيان والشيخ هزاع بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان وعدد من الشخصيات والمسؤولين.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد آل نهيان ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان القبائل.