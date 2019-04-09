محمد الشيباني يفتتح مسجد الشهداء في دبي

المصدر: ■ دبي ـ البيان

افتتح معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، مسجد «الشهداء» بمنطقة المحيصنة الثانية في دبي، والذي تكفلت ببنائه حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لخدمة المصلين من مستخدمي شارع الشيخ محمد بن زايد، ويكون عوضاً عن مسجد «المقبرة» الذي بات لا يستوعب الأعداد المتزايدة للمصلين.

حضر الافتتاح المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية، وعبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وتفقّد الحضور أجزاء المسجد الذي بلغت تكلفة إنشائه 18 مليون درهم، ويتسع إلى 1625 مصلياً، وتم تصميمه من الخارج على الطراز المعماري المحلي في الإمارات، بينما تم تنفيذ الديكورات الداخلية على الطراز المغربي، ويحتوي المسجد على مصلى رئيسي يستوعب 1025 مصلياً، ومصلى ثانوي يتسع لــ300 مصلٍ، إضافة إلى مصلى آخر للنساء يستوعب 300 مصلية.

وزوّد المسجد بمواقف للمركبات بلغ عددها 95 موقفاً داخل حدود المسجد، بالإضافة إلى مواقف خارجية إضافية للمصلين، كما يتضمن المسجد أربع غرف لتغسيل الموتى، اثنتين للرجال ومثلهما للنساء، كلاهما مزودتان بغرف انتظار للمرافقين، كما يحتوي المسجد على ملحق للحمامات والمغاسل والوضوء وسكن للإمام والمؤذن.