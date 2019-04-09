شرطة أبوظبي تحدد 5 محظورات للوقاية من المحتالين

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي الجمهور للابتعاد عن خمس محظورات، لوقايتهم من المحتالين والنصابين، الذين يبتكرون وسائل إجرامية متعددة لسرقة البيانات الهاتفية وتقديم وعود مغرية وهمية.

والمحظورات الخمس هي المواقع المشبوهة، ومكالمات الاحتيال، والجوائز الوهمية، والرسائل الاحتيالية، والأساليب المتبعة في سرقة البيانات الشخصية.

ولفتت إلى ضرورة عدم الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة، والتي تستهدف الوصول إلى معلومات البطاقات البنكية وأرقام السر للحسابات وغيرها بهدف الاستيلاء والنصب على الضحايا.

وحثت مستخدمي الهواتف المتحركة على ضرورة عدم الانقياد وراء الخدع، التي يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة من غير مرجعية أساسية لها.