«قمة الطلبة المُبتعثين» في لندن 27 الجاري

المصدر: دبي - البيان

يُنظم مجلس الطلبة المُبتعثين وبالتعاون مع مجلس علماء شرطة دبي «قمة الطلبة المُبتعثين» في السابع والعشرين من أبريل الجاري في عاصمة المملكة المتحدة - لندن، بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك بهدف إبراز دور الكفاءات الشابة للطلبة في ابتكار حلول للتحديات التي تواجه المؤسسات الشرطية، وإتاحة الفرصة لهم لطرح أفكار لخدمات شرطية تستشرف المستقبل.

وأكد الملازم أول عبد الله أحمد الشيخ، رئيس مجلس الطلبة المُبتعثين في شرطة دبي، أن القمة ستكون فرصة للاطلاع على التجارب والخروج بمبادرات طلابية متميزة تساهم في تحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي.

ودعا رئيس مجلس الطلبة المُبتعثين الطلبة إلى المشاركة في القمة التي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على جمع الطلبة تحت سقف واحد لمناقشة مواضيع تساهم في خدمة العمل الشرطي، وتتيح لهم الفرصة للتعارف والتقارب والاستفادة من التجارب.

كما وكشف رئيس مجلس الطلبة المبتعثين أن القمة ستتضمن «جائزة قمة المبتعثين»،والتي تتضمن فئتين: الأولى فئة أفضل فكرة لخدمة أو تطبيق ذكي لتطوير الخدمات الشرطية، والفئة الثانية والتي تتضمن أفضل مشروع بحثي للطلبة يخدم أياً من المجالات الأمنية.

وأشار رئيس مجلس الطلبة المُبتعثين إلى أن شروط المشاركة في الجائزة تتمثل في أن تكون فكرة الخدمة أو التطبيق الذكي لم يسبق تطبيقه على أرض الواقع، فيما فكرة البحث المُقدم يجب أن تخدم المجال الشرطي وتصب في صالح أهداف واستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.

ودعا الطلبة المبتعثين إلى تسليم مشاركاتهم في الجائزة قبل الـ 20 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن تقيم التطبيق الذكي أو البحث المُقدم سيتضمن 100 درجة موزعة على 25 درجة على «ارتباط الفكرة بالأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي»، و10 درجات عن «وضوح الفكرة وسببها»، و25 درجة عن «الابتكار والتميز في الفكرة»، و30 درجة حول «النتائج المتوقعة لتطبيق الفكرة»، و10 درجات حول إمكانية التطبيق الواقعي للتطبيق.