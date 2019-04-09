حاكم رأس الخيمة: دور فاعل للمؤشرات الدولية في توجيه منظومة العمل الحكومي

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أهمية المقاييس والمؤشرات الدولية الصادرة عن مختلف المنظمات والهيئات العالمية في توجيه منظومة العمل الحكومي في الإمارة .

وذلك لدورها في قياس فاعلية ونجاح الجهود للارتقاء بالإمارة والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.جاء ذلك خلال حضور سموه عرضاً حول نتائج تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال في رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ومديري الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة والذي أظهر تقدماً ملحوظاً في النتائج على مستوى العديد من المؤشرات.

وأشاد سموه بجهود فرق العمل في مختلف الدوائر والمؤسسات المحلية.

تصنيف متقدم

كما أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس القضاء أن الإنجاز الكبير الذي حققته رأس الخيمة باحتلالها تصنيفاً متقدماً ضمن تقرير سهولة الأعمال لعام 2019 على مستوى الاقتصاديات المحلية والذي أصدره البنك الدولي وأحرزت فيه الإمارة مراكز ريادية في عدد من مؤشرات المحاور الفرعية إنجاز جديد ومتميز يضاف إلى السجل الحافل لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وقال سموه: إن الإنجاز المتمثل بحصول رأس الخيمة على المركز الأول عالمياً في سرعة الفصل في القضايا التجارية يأتي تماشياً مع أجندة الإمارات الوطنية ورؤية الإمارة الاستراتيجية.

وحققت رأس الخيمة تقدماً في نتائج تقرير البنك الدولي لعام 2018 في الاقتصاديات المحلية بتقدمها إلى المركز الـ30 بعد أن كانت في المركز 45 في 2016 وذلك لدى قياس 4 مؤشرات رئيسة هي بدء الأعمال التجارية وتراخيص الإنشاءات والتسجيل العقاري وإنفاذ العقود. كما حققت تقدماً لافتاً في العديد من المؤشرات الفرعية.