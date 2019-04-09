«يوريشيا ريفيو»: الإمارات تقود المنطقة في مكافحة التغيّر المناخي

ذكرت صحيفة «يوريشيا ريفيو» الأمريكية أن الإمارات تتبوأ مكانة الريادة على مستوى المنطقة في مجال مكافحة التغير المناخي ومواجهة الأزمات والقضايا البيئية الأخرى.

ونشرت الصحيفة أمس على موقعها الشبكي تقريراً عن الجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات في هذا الشأن. وأوضح التقرير أن الإمارات وضعت نصب عينيها هدفاً طموحاً فيما يتعلق بالطاقة النظيفة ومكافحة التلوث، حيث يتمثل في زيادة حصة الطاقة النظيفة من المزيج الإجمالي للطاقة المستهلكة على أرضها من 25% إلى 50% بحلول عام 2050.

وأضاف التقرير أن الإمارات لم تكتفِ بالسعي وراء هذا الهدف، وإنما تستثمر أيضاً في تقنيات ومبادرات بيئية إيجابية كزيادة كفاءة الطاقة، الحفاظ على المياه من الهدر من خلال تحويل الرطوبة والاستمطار، فضلاً عن نجاحاتها في معالجة المخلفات الصلبة.