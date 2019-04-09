«بيت الخير» تطلق خدمة 7 نجوم لإيصال المساعدات الطارئة

المصدر: ■ دبي- البيان

أطلقت جمعية بيت الخير عدداً من الخدمات الذكية والمتميزة، وأضافت إلى خدماتها الخيرية خدمة سبع نجوم لإيصال المساعدات الخيرية لأصحاب الحاجات والمحتاجين، الذين يمرون بظروف طارئة وفي أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار حرصها على مواكبة مسيرة التطوير ومتطلبات الجيل الرابع للتميز.

وعبر سعيد مبارك المزروعي نائب مدير عام الجمعية عن اعتزازه بهذه الخدمة التي تأتي تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي كان أول من دعا للارتقاء بخدمات دبي لتضاهي مستوى السبع نجوم.

وقال إن هناك بعض الحالات التي لا تحتمل التأخير لذلك كونت الجمعية فريقاً يملك صلاحيات اتخاذ القرار والصرف لتلبية احتياجات الحالات الإنسانية الطارئة، التي قد ينعكس التأخير على أصحابها بأذى محقق، منوهاً بأن الربع الأول من 2019 شهد عدداً من الحالات التي تمت تلبية احتياجاتها من خلال خدمة 7 نجوم شملت 14 حالة أنفقت عليها الجمعية مبلغ 96.883 درهماً وتضمنت تسديد فواتير مستشفيات وغسيل كلى وإقامة خيم العزاء لغير القادرين وتسديد فواتير كهرباء مقطوعة ورسوم مدرسية منعت طالباً من استكمال تعليمه وتسديد دين معسر كاد أن يودي به للسجن.

وأضاف المزروعي أن الجمعية تتلقى أيضاً حالات طارئة محولة من إذاعات البث المباشر تمت مساعدتها مباشرة بعد التأكد من استحقاقها للمساعدة وفق الأصول، حيث تراوحت سرعة الاستجابة لها من نصف ساعة إلى 24 ساعة من تقديم الطلب.