«عيادة عجمان المتنقلة لطب الأسنان» تقدم خدماتها لـ365 مراجعاً

المصدر: ■ عجمان - البيان

قدّمت عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان خدماتها التشخيصية والعلاجية لـ 365 حالة خلال شهري فبراير ومارس، في عدد من إمارات الدولة.

حيث زارت العيادة المتنقلة مقر برنامج الشيخ زايد للإسكان عدة مرات، وقدمت خدماتها لـ 95 عاملاً وموظفاً وزائراً. كما زارت مؤسسة المواصلات العامة، وقدمت الفحص والعلاجات البسيطة لـ 53 حالة من العمّال والموظفين. وخلال زيارتها للمجلس التنفيذي في عجمان، تم فحص وعلاج حوالي 11 حالة من العمال والموظفين.

كما انتقلت العيادة المتنقلة لمركز الشمس للطلاب ذوي الهمم بالشارقة، وقدمت الكشف والعلاج لـ 40 حالة من منتسبي المركز. وخلال زيارات عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان للمؤسسات المختلفة، قدمت التشخيص والعلاجات البسيطة لـ 40 عاملاً وزائراً وموظفاً في محاكم رأس الخيمة، و30 حالة في دائرة التنمية السياحية في عجمان، ولـ 24 حالة في نادي جمهورية مصر العربية بعجمان، ولـ 22 حالة في الدائرة المالية بعجمان، ولـ 14 حالة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان-فرع المنامة، ولـ 35 حالة في سجن العوير المركزي للنساء بدبي.

والجدير بالذكر، أن عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان تحتوي على عيادتي أسنان مجهزتين بأحدث الأجهزة وجهاز أشعة سينية وجهاز تعقيم جميعها مطابقة للمعايير العالمية. وكانت مؤسسة العجماني للأعمال الخيرية قد موّلت هذا المشروع بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية، أما الشركة المصنعة للعيادة فهي «الشركة العلمية للصناعات».