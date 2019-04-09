انطلاق تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول «المقبولين» أمام نيابات ومحاكم أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة شؤون المحاماة والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي؛ الدورة الثامنة عشرة من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي. بمقر الأكاديمية بمبنى دائرة القضاء الجديد في أبوظبي، وذلك بمشاركة 9 محامين بينهم أربع سيدات.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن تنظيم برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي؛ يأتي في إطار جهود دائرة القضاء في أبوظبي نحو تطوير الأداء القضائي عبر إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية. بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها.

من جهتها، أكدت أكاديمية أبوظبي القضائية أن البرنامج الذي يعتبر اجتيازه من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي؛ قد صمم على نحو تتنوع فيه الموضوعات لتغطي كافة الجوانب ذات الصلة بعمل المحامي، ومن أبرز هذه المحاور: الالتزامات الدولية لمحاكمات جرائم غسل الأموال، أصول الإجراءات المدنية والتعديلات الأخيرة التي أدخلت عليها.

وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الإداري، وأصول الإجراءات الجزائية في التشريع الإماراتي، وضوابط وإعداد وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الجزائي في ضوء قواعد الإجراءات الجزائية، وحصانة المحامي، ومعايير وضوابط العلاقة بين المحامي وموكله. كما يركز البرنامج على خصوصية بعض الإجراءات بدائرة القضاء كالتقاضي الإلكتروني عن بعد، فضلاً عن التشريعات المحلية ذات الصلة بإمارة أبوظبي.