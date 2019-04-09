إعلام مقدمي الطلبات لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي بالنتائج

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بإعلام المتقدمين لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي بنتائج تقييم طلباتهم، على مراحل ابتداء من مطلع الشهر الحالي، وحتى منتصف شهر مايو المقبل، وبحسب تواريخ تقديم الطلبات سواء لمن انطبقت عليهم شروط ومعايير البرنامج أو من لم تنطبق عليهم.

وأوضحت الهيئة، أنه «في حال استيفاء شروط ومعايير البرنامج على الطلب المقدم، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول، وأخرى من خلال البريد الإلكتروني لإبلاغ مقدم الطلب بالحصول على الدعم له ولأسرته، حيث سيتواصل معه بنك أبوظبي الأول، الشريك المصرفي للبرنامج، لتسليمه البطاقة المصرفية».

وأكد المهندس حمد الظاهري، مدير عام الهيئة، الحرص على استكمال إجراءات صرف الدفعات للطلبات التي استوفت شروط ومعايير البرنامج.