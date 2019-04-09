يوم مفتوح لـ«الأيتام» على شاطئ البحر

المصدر: دبي - البيان

نظم فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة فعالية تربوية اجتماعية تأهيلية لصالح الأيتام المسجلين في الفرع، تحت عنوان (روح التسامح)، في شاطئ الندية في مدينة رأس الخيمة.

وقال علي الشحي، مدير فرع الجمعية: إن اليوم المفتوح، الذي أقيم بالتعاون مع مطبخ ريدان للمندي والمظبي، هدف إلى خلق روح المؤاخاة بين الأطفال، وتعزيز العلاقة بينهم، عبر تشكيل فرق ثنائية، للمشاركة بالمسابقات الرياضية والذهنية، مع التمتع بفوائد شاطئ البحر، الصحية والنفسية، واكتساب الطاقة الإيجابية.

واشتمل برنامج الفعالية على مسابقات رياضية، من الكريكت، وكرة القدم، ونقل الماء، وسباق الجري الثنائي، وتخطي الحواجز، وسباق المراحل، واللعب بالإطارات والأطواق، ومسابقات ذهنية، مثل الصور المتشابهة، الكرة المخفية، التركيز على الهدف، لعبة أعضاء الجسم، ومسابقات تكوين الكلمات.