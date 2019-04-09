تعزيز السلوكيات الصحية لموظفي شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح المقدم استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، مدير مركز شرطة دبي الصحي بالنيابة، فعاليات «يوم الصحة العالمي» الذي نظمته الإدارة العامة للشؤون الإدارية، في قاعة حمدان بن محمد بن راشد بمقر القيادة العامة، بهدف نشر الوعي ورفع المستوى الصحي لموظفيها، وتعزيز ممارسة السلوكيات الصحية السلمية.

وأكد المقدم دكتور بدر سلطان بن قبا حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بموظفيها والعمل على إسعادهم وتوفير الرعاية الصحية لهم، مشيراً إلى أن يوم الصحة العالمي يعتبر من المناسبات الدولية المهمة التي تسلط الضوء على قضايا الصحة وقد حددت منظمة الصحة العالمية لهذا العام شعار «التغطية الشاملة للرعاية الصحية» التي تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي.