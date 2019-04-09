نسائية دبي تطلق برنامج «إرشاد الأبوة»

المصدر: دبي - وام

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة في مركز النهضة للاستشارات والتدريب، سلسلة من الدورات التفاعلية التي تعنى بالأطفال والمراهقين ضمن برنامج «إرشاد الأبوة» تحت عنوان «أهل واثقون.. أبناء مميزون».

ويأتي إطلاق هذه الدورات تأكيداً على الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعية في مجال الارتقاء بالكيان الأسري، وإيماناً بأهمية دور المربي.

وقدم الدكتور بكري عبد الله فالح مستشار علم النفس العلاجي، أولى دورات البرنامج للعاملين بالمجالات الأسرية والنفسية إلى جانب أولياء الأمور.

وأكدت عفراء الحاي مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب، أن هذا الطرح يأتي انطلاقاً من دور الجمعية في تطوير المهارات الحياتية، وإيماناً بأهمية العلاقة التشاركية بين الأسر والمؤسسات المجتمعية، بما يحقق تنشئة متوازنة خالية من الاضطرابات النفسية والمشكلات السلوكية لدى الأطفال والمراهقين في خطوة يهدف المركز من خلالها إلى إكساب المشاركين مجموعة من المهارات التربوية.

دراسة ميدانية

أوضحت عفراء الباسطي، أن هذا البرنامج يأتي نتاج دراسة ميدانية بعنوان «الخلافات الزوجية وعلاقتها بالسلوكيات السلبية لدى المراهقين»، نفذتها الجمعية وأظهرت ضرورة إكساب العاملين في مجال التربية - خاصة الآباء والأمهات - مهارات علم تعديل سلوك الأطفال والمراهقين، ودورهم في البناء الشخصي للطفل والمراهق وخصائص مراحل النمو النفسي والانفعالي لديهم مع عرض لنماذج من مشكلات سلوكية وكيفية التعامل معها ومواجهتها.