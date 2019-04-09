إسلامية دبي تستضيف 11 جهة طبية بمناسبة يوم الصحة العالمي

المصدر: دبي - البيان

استضافت إدارة الاتصال والتسويق في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 11 جهة طبية، في ظلال خيمة طبية أقامتها بالساحة الخارجية للمبنى الرئيس للدائرة، بالتزامن مع يوم الصحة العالمي.

حيث شاركت «مستشفى براجيل» للاستشارات في مجال العظام، و«مستشفى برايم» لإجراء الفحوصات العامة، و«مستشفى القرهود» للفحوصات العامة، و«مركز اير كير» لفحص السمع، و«مركز بورن هول» لصحة الرجل والمرأة،، و«مركز فيلونوفا» للجراحة والتجميل والأسنان، وظهر اهتمام الدائرة بالمرأة.

حيث استضافت «شركة سمارت كير»، المتخصصة في الفحص المبكر لمشاكل الثدي، والاهتمام بالبشرة، و«عيادة كايا» لفحوص البشرة، و«شركة ابوت» لصحة الطفل، و«شركة سيباميد» للاهتمام بالعناية الصحية للجسم، و«عيادة الدكتور نيو ترشن».