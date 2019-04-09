فحص طبي لموظفي نيابة دبي ضمن خطة السلامة المؤسسية

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي فعالية فحص طبي لموظفيها تحت شعار «الصحة للجميع»، تماشياً مع اليوم العالمي للصحة، انطلاقاً من حرص النيابة على تنفيذ خطة الصحة والسلامة المؤسسية لضمان سلامة موظفيها من خلال إقامة أنشطة التثقيف الصحي المختلفة.

وتضمنت الفعالية التي تم تنظيمها بالتعاون مع شركة ميديا بريدج، استشارات طبية من مختلف المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة بالدولة، وفحوصات للعيون وأمراض الضغط والسكر، بالإضافة إلى فحوصات واستشارات تختص بالعناية بالبشرة والشعر، وتضمنت الفعاليات استشارات غذائية، بالإضافة إلى عروض خاصة من النوادي الرياضية في الدولة.

وأعرب موظفو النيابة العامة عن بالغ شكرهم لحرص القيادة على الاهتمام ونشر الوعي الصحي بين الموظفين.