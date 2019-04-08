بدء إعلام مقدمي الطلبات لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي بنتائج طلباتهم

المصدر: البيان الالكتروني

بدأت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بإعلام المتقدمين لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي بنتائج تقييم طلباتهم، وعلى مراحل ابتداء من مطلع الشهر الحالي، ومستمر حتى منتصف مايو المقبل وبحسب تواريخ تقديم الطلبات سواء لمن انطبقت عليهم شروط ومعايير البرنامج أو من لم تنطبق عليهم.

وأوضحت الهيئة أنه "في حال استيفاء شروط ومعايير البرنامج على الطلب المقدم، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول، وأخرى من خلال البريد الإلكتروني لإبلاغ مقدم الطلب بالحصول على الدعم له ولأسرته، حيث سيتواصل معه بنك أبوظبي الأول، الشريك المصرفي للبرنامج، لتسليمه البطاقة المصرفية".

وتُمكن هذه البطاقات المصرفية المستفيد من الإنفاق وتوفير احتياجات أسرته بكل سهولة ويسر، كما يمكن استخدامها بكافة طرق الاستخدام مثل سحب الأموال، والشراء من خلالها، ودفع الفواتير بمختلف الطرق، وفقاَ لاتفاقية وقعتها الهيئة مع بنك أبوظبي الأول.

وأكدت الهيئة أن عملية التقييم ما زالت مستمرة بحسب السياسات والمعايير المعتمدة، حيث أن هناك عدد من الطلبات بحاجة إلى استكمال بعض المعلومات، ويتم حالياً التواصل مع مقدميها لاستكمال البيانات المطلوبة من أجل الانتهاء من دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد المهندس حمد علي الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، حرص الهيئة على استكمال إجراءات صرف الدفعات للطلبات التي استوفت شروط ومعايير البرنامج وفقا للسياسات المعتمدة ، حيث يتم التواصل مع المستفيدين لإعلامهم بانطباق الشروط والمعايير عليهم و بناء عليه يتم صرف الدفعات وبأثر رجعي إلى يناير 2019.

وأوضح أن البرنامج متواصل ومستمر باستقبال الطلبات للمراحل التالية، بما يحقق الغاية والهدف منه في تحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأسر المستفيدة من البرنامج تماشياً مع الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.