محمد بن زايد يستقبل الرئيس الشيشاني ويبحث معه تعزيز علاقات التعاون

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فخامة رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الذي يزور البلاد.

و رحب سموه خلال اللقاء - الذي جرى في مجلس قصر البحر - بالرئيس الشيشاني .. و نوه بأهمية علاقات الصداقة والتعاون مع الشيشان في المجالات التي تعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين.

و بحث الجانبان علاقات الصداقة وفرص وإمكانات تنمية التعاون المشترك بما ‏يحقق مصالحهما المتبادلة.. واستعرضا عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ‏وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء بمجلس قصر البحر .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان