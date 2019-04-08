محمد بن زايد يستقبل رئيس بوليفيا و يبحث معه علاقات الصداقة والتعاون

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر فخامة خوان ايفو مورالس أيما رئيس جمهورية بوليفيا.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة رئيس بوليفيا للدولة وأعرب عن تطلعه لأن تسهم في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وبحث سموه و رئيس بوليفيا علاقات الصداقة و أوجه التعاون بين البلدين و مقومات و فرص تنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والسياحية ..إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

و استعرض الجانبان كذلك عددا من القضايا و التطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

و أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بوليفيا لتشمل مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.