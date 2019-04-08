الإماراتية نوال آل ناصر تفوز بجائزة المنظمة الدولية لمتلازمة داون

المصدر: وام

أعلنت المنظمة الدولية لمتلازمة داون - التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها - فوز الإماراتية نوال الحاج ناصر عبدالله آل ناصر نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات لمتلازمة داون بـ " جائزة اليوم العالمي لمتلازمة داون للعام 2019 " عن فئة الأفراد.

وجاء فوز نوال آل ناصر بالجائزة تقديرا لإنجازاتها البارزة التي عززت وأثرت حياة أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وذلك ضمن قائمة الفائزين التي أصدرتها المنظمة على موقعها الالكتروني عشية الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون على أن يتم تكريم الفائزين في الكونغرس العالمي لمتلازمة داون الرابع عشر الذي يعقد في دبي العام 2020.

وبهذه المناسبة هنأ رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية الامارات لمتلازمة داون وذوو متلازمة داون وأسرهم والعاملون والمتطوعون نوال الحاج ناصر عبدالله آل ناصر بفوزها بالجائزة مشيدين بجهودها التطوعية منذ تأسيس الجمعية عام 2006 وحتى اليوم والتي كان لها الأثر الكبير في تحسين جودة حياة ذوي متلازمة داون وتطوير الخدمات المقدمة لهم ودعم أسرهم.