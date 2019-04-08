600 مخالفة «بناء وإنشاء» خلال 15 شهراً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد منذر بن شكر الزعابي مدير دائرة بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة سجلت 600 مخالفة بحق شركات المقاولات والمكاتب الهندسية العاملة في مجال البناء والإنشاء، في مواقع الإنشاء بمناطق الإمارة خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية الربع الأول من 2019 أي خلال 15 شهراً، مؤكداً أن الدائرة لا تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أنظمة مزاولة المهنة، حفاظاً على المصلحة العامة والمباني، وضماناً لحقوق كل جميع الأطراف المتعاقدة.

وأوضح أن دائرة بلدية رأس الخيمة تشرف على أكثر من 123 مكتباً استشارياً هندسياً، فيما يبلغ عدد مكاتب شركات المقاولات 788 مكتباً، حيث تخضع تلك المكاتب للتسجيل والمتابعة في إدارة المباني بالدائرة، للتأكد من طبيعة عملها والأنشطة التي تقوم بها، وإجراء الاختبارات اللازمة لاعتمادها، بالإضافة لعملية التدقيق الدورية على آليات العمل فيها.

وأضاف أن تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف يتم من خلال قانون تنظيم المباني رقم (1) لسنة 2009، والذي يختص بإصدار رخص البناء والرسوم ولجان فض المنازعات والتظلم ومواصفات المباني، ومدة الترخيص وتحديد مناسيب البناء، والإشراف الهندسي، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مواقع البناء، وشهادة الإنجاز، ومسؤولية إزالة المخالفات وإيقاف العمل بالمباني بالمخالفة.

وأشار إلى أن عدد الشكاوى المسجلة من الدعم الفني لمعاملات بلغت خلال الـ15 شهراً الماضية 1200 شكوى تركزت بحسب التصنيف على العيوب الفنية والتأخر في تنفيذ الأعمال وطلب فسخ العقد «تغيير المقاول أو الاستشاري»، لافتاً إلى أن آليات فض المنازعات بين صاحب المسكن والاستشاريين والمقاول، تتم من خلال تقديم الطرف المتضرر (المشتكي) طلب فض نزاع، ويتم بعد بحث الطلب خروج لجنة فنية لمعاينة موقع البناء موضوع النزاع، وإحالة النزاع إلى لجنة فض النزاعات المشار إليها في المادة (3) من قانون تنظيم المباني رقم (1) لسنة 2009 ما لم يتم تسويته ودياً.